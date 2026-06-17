ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿ: ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ

ಭಾಲ್ಕಿ:ಜೂ.೧೭: ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅಭಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಪಟ್ಟಣದ ಸಚಿವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಧಾವಂತದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹರಡಬಾರದು. ಸತ್ಯವಾದದನ್ನೇ ಬಿತ್ತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈರಾಜ ಪಾತ್ರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂತೋಷ ಬಿಜಿಪಾಟೀಲ, ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಜ ದಾಬಶೆಟ್ಟಿ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಪರ್ಮಾ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ವಂಕೆ, ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರ ವಂಕೆ, ಮುಖಂಡರಾದ ಅಶೋಕ ರಾಜೋಳೆ, ಪ್ರವೀಣ ಮೇತ್ರೆ, ಗಣಪತಿ ಬೋಚರೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್ಮೆ, ರಾಜೇಶ ಮುಗಟೆ, ಭದ್ರೇಶ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ದೀಪಕ ಥಮಕೆ, ಇಂದ್ರಜೀತ ಪಾಂಚಾಳ, ದಿಲೀಪ ಶೇರಿಕಾರ, ಪರಶುರಾಮ ಕರ್ಣಂ, ಸಂತೋಷ ಹಡಪದ, ಮಾಣಿಕ ಮರಕಲೆ, ಶೇಖ ಸಾಬೇರ ಪಟೇಲ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, ರಾಜಕುಮಾರ ಘಾಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಭಾಲ್ಕಿ:ಜೂ.೧೭: ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸಮಾಜದ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗು ಪಂಚಾಯತ ರಾಜ್ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅಭಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.