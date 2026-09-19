ಬಂದ ಜೋಕುಮಾರ

ಕಲಬುರಗಿ:ಜೋ ಹೆಸರಿನ ಮುನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗಳಿನ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಜನಿಸುವ ಜೋಕುಮಾರ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಏಳನೇ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಬವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮಳೆ ತರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಜನಪದರ ನಂಬಿಕೆ
ಗಣೇಶ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತನಾಗಿ ಭಕ್ಷ ಭೋಜನ ಸವಿದರೆ ಜೋಕುಮಾರ ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಖುದ್ದು ಕಂಡು ಶಿವನಿಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಕೃಷಿಕನ ನಂಬಿಕೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಜೋಕುಮಾರನ ಮೂರ್ತಿ ಊರಿನ ಕುಂಬಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಗಲವಾದ ಮುಖ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಣ್ಣು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟದಂತ ತಲೆ ಸುತ್ತು ಚೂಪಾದ ಹುರಿ ಮೀಸೆ ತೆರೆದ ಬಾಯಿ ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿ ಕುಂಕುಮದ ಪಟ್ಟೆಗಳು ಗಿಡ್ಡ ಕಾಲುಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಒನಕೆಯಂತೆ ಮಿರಿ ಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಜನನೇಂದ್ರಿಯುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬೇವಿನ ತಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮುಚ್ವಿಕೊಂಡು ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ತಳವಾರ ಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆಯರು ಜೋಕುಮಾರನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ ಮನೆ ಮನೆ ಸುತ್ತುವರು.ಜನರಿಗೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ನೀಡುವ ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗೋದಿ, ಜೋಳ, ಅಕ್ಕಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದವಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ನೊಂದವರ ಬಡವರ ರೈತರ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಜೋಕುಮಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ.
-ಗುರುರಾಜ.ಕೆ.ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ.
ಕಲಬುರಗಿ:ಜೋ ಹೆಸರಿನ ಮುನಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಭಾದ್ರಪದ ತಿಂಗಳಿನ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ಜನಿಸುವ ಜೋಕುಮಾರ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ, ಏಳನೇ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ.