ಕಲಬುರಗಿ,ನ.13-ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 5 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಟಿಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ನಗರದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮರಗಮ್ಮ ಗುಡಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಮ್ಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವವರು ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮೈಲಾರಲಿಂಗ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಸ್ ಹತ್ತುವಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳವು
