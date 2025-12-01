ಜೇವರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ – ಶರಣರ ಮಹಾಪುರಷರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ-ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ

ಕಲಬುರಗಿ: ಡಿ.೧:ಜೈ ಕರುನಾಡ ಜನಪರ ಸಮಿತಿ (ರಿ) ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶರಣರ ಮಹಾಪುರಷರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು. ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಗಣ್ಯರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತೊನಸಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂಘಟನೆಯ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಿರ್ವಚನ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾದಕರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತ ಚಂದ್ರಶಾಗೌಡ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್,
ಪತ್ರಿಕಾ ಸೇವೆಗಾಗಿ,ಬಂಗಾರೆಪ್ಪ ಆಡಿ ಕೋಳ್ಕೂರ್,
ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ,ಶಿವಕುಮಾರ ಗುಜಗೊಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆಗಾಗಿ,ದತ್ತತ್ರಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿಆರ್ ಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ,ಶರಣು ಹಿರೇಮಠ ಸಿಆರ್ ಪಿ ಇಜೇರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರಿಗೆ “ಜನಸೇವಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಿದ್ದು (ಗೌತಮ) ಹೆಚ್. ಜಮಾದಾರ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯ ಪರವಾಗಿ ತೊನಸಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು. ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊAಡು, ಪೂಜ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಣ್ಣಪ್ಪ ತೋನಸಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು,ರಾಜಕೀಯ ದುರೀಣರಾದ ತಿಪ್ಪಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರ, ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ನೀಲಕಂಠರಾವ ಮೂಲಗೆ,ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಜೇವರ್ಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿರಾದಾರ, ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತಕ ಸಂಗಮೇಶ ಸಂಕಾಲಿ,ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಕನ್ನಡ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಶರಣ ತತ್ವಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೆತ್ತಿಹಿಡಿದ ಸಾರ್ಥಕ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಭರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು
