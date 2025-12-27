ಯಾದಗಿರಿ:ಡಿ.27:ಸೈದಾಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿ ವದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತೊರೆದು ಮನುಷ್ಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಮಾನವನ ಕತ್ತಲೆಯ ಬದುಕಿನ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಭಾ ಪಾಲಕ ರಾಬರ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಸೈದಾಪುರದ ಎಲ್ -ಷಡಾಯ್ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ,ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಪಾಪದ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ಧರೆಗೆ ಅವತರಿಸಿದ ದೇವರ ಮಗ ಎಂದು ಭೋದಿಸಿದರು. ಯೇಸು ಕನ್ನಿಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಗೋದಲಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದು, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿ, ಮತ್ತೆ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಸ್ವಪರೂಪನಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಹಾಡು, ನೃತ್ಯ, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಿಸಿದರು.