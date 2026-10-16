ಸ್ನೇಹ ರಾಯಬಾರಿಯಾಗಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ. ೧೬- ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ‘ಸ್ನೇಹ ರಾಯಭಾರಿ’ಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಹೊಂದಿರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಟಿನ್ ನೈಡೆಗ್ಗರ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಮಧುಚಂದ್ರಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ಹಲವು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಈ ತಾಣವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಅವರು ಬಯಸುವ ಅನುಭವಗಳೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ; ಈಗಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಯುವ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ’ಸ್ನೇಹ ರಾಯಭಾರಿ’ಯಾಗಿ, ಅವರು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ತಾಣವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ ಪರಿಚಿತವಲ್ಲದ, ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.