ಕೋಲಾರ. ಆ,೧೭- ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಆ.೧೮ರಂದು ಬಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕೋಲಾರದಿಂದ ೬೦೦ ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಂದು ಬಳಿಗ್ಗೆ ೧೦.೩೦ಕ್ಕ ಬಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರ. ಕೋಲಾರದಿಂದ ೧೨೦ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ರತರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೆರಳಲಿದ್ದಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರ.
ಮೊನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಾದಯಾತ್ರಗ ಬಂಗಳೂರು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರ.
ಬಿಡದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟೌನ್ಶಿಪ್ಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ರತರ ಆಕ್ರೋಶ ಮುಗಿಲುಮುಟ್ಟಿದೆ. ರತರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾಡಿಯ ಜಾಗದೊಂದಿಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರ. ಆದರ, ರತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧಗ ಮಣ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ತೆಂಗು, ರೇಷ್ಮ ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರತರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸಿ, ನಡು ಬೀದಿಗ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರ.
ರತರು ಕಳದ ೫೬೦ ದಿನಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುವ ಸೌಜನ್ಯ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ರತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಹಠಕ್ಕ ಬಿದ್ದಿದೆದ್ದಾರೆಂದು ಟೀಕಾ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರ.
ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದೆಯೇ ರತರಿಗ ಎಕರಗ ರೂ ೨ ಕೋಟಿಯಿಂದ ೩ ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದು ದಳ್ಳಾಳಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ೨೦೨೮ರ ಚುನಾವಣಾ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಂಧsಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೆಟ್ನ ಅಪವಾತರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ. ಭೂಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಂದೇ ರೂ ೧೪ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ರೂ ೩೪ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಗ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದೆಯೇ ? ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿಗಳಿಂದ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗ ಕೊಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರ.
ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕ ರತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗ ಬಿಡದಿಗ ಬಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವಂತೆ ಪತ್ರ ಬರದಿದ್ದರು. ಆದರ, ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ರತರ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಾತೀತ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ರತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರ.
ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್. ಟೌನ್ ಶಿಫ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ-
ಕೆಜಿಎಫ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಫಲವತ್ತಾದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಯ ಕೆಜಿಎಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತ ಸಂಪರ್ಕ, ಚೆನ್ನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹಾಗೂ ರಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಯುವಕರಿಗೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿತ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಬಂಗಳೂರಿಗ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರ.