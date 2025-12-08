ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ :ಗುರು ನಾನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ

ಬೀದರ:ಡಿ.8:ಗುರು ನಾನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಗಾಯಕ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಿಎನ್ಡಿ ಇಂಜಿನೀಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪಾಲಕರು, ಸಂಗೀತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ಮರಣಿಯ ಸಂಗೀತ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೀಯರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರೀಯೆ ದೊರೆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಜನ ಪ್ರೀಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಿಟ್ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ, ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಹಾಡುಗಳವರೆಗೆ ವೈವಿದ್ಯಾಮಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಗಾಯನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಗುರು ನಾನಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ರೇಷ್ಮಾ ಕೌರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಗುರು ನಾನಕ ಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಅವರು ಬೀದರಿಗೆ ಬಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮನೋರಂಜಿಸಿರುವುದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಗೌರವದ ವಿಷಯ ಎಂದರು.
ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜನೆವರಿಯಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತನಕ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅರಿವು “ಬೀದರ ಮ್ಯರಾಥನ್”, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ “ಪ್ಲಾಂಟೆಷನ್ ಡ್ರೈವ್”, ಯೋಗಾ ಡೇ, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಿಲನ, ರೂಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಗಿನ್ನಿಸ್ ವಾಲ್ರ್ಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತು ಎಂದು ನುಡಿದರು.
ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿ.ಸರದಾರ ಜೋಗಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕನಸಾದ ಗುರು ನಾನಕ ದೇವ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನನಸಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿದರು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆ, ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕದಳ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ|| ಎಸ್.ಬಲಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಹೀಮ ಖಾನ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೋಲಿಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಗುಂಟಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಖಾಸೆಂಪೂರ್, ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಲೈವ್ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನಸಾಗರ :ಗುರು ನಾನಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಾರೋಪ
