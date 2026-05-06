ಕಸ್ಕೂಟ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲು ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಮನವಿ

ಸೇಡಂ,ಮೇ,06: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಾಳಗಿ ಸೇಡಂ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಅಲ್ಲದೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂಲತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಸ್ಕೂಟ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕಲಬುರ್ಗಿ, ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಭಯಾನಕರ ಕಸ್ಕೊಟ ವೈರಸ್ ರೋಗದಿಂದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ವರದಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ನೊಂದ ರೈತರಿಗೆ ಘನ ಸರಕಾರ ವರದಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವರದಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಪ್ರಭುರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮದೇವ ರಾಥೋಡ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜ್ಯಾಡರ್,ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಭಾಗ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವರದಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಸ್ಕೂಟ ಸಸ್ಯರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಂದಾಗ ಬೇಕು, ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 25,000 ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕೆಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರ ವತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇವೆ.
ವರದ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿ ಹಿರೇಮಠ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ ಸಂಘಟನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಲಬುರ್ಗಿ