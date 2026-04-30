ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಆಪಾದನೆ: ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ ಖಂಡನೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಏ.30-ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಪುಕ್ಕಟೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಸುಳ್ಳು ಅಪಾದನೆ ಮಾಡುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಜಗದೇವ ಗುತ್ತೇದಾರ ಕಾಳಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯುತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಯವರು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹ ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೆಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸತ್ಯ ಅರಿಯದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಹರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಬದ್ದವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಪುಕ್ಕಟೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಎಸ್.ಟಿ. (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವದು ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗೀರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಮೀತವಲ್ಲ. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಯವರು ತಳವಾರ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಎಸ್.ಟಿ. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವಯವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ತಳವಾರ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಸಭೆ ಕೂಡಾ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಯವರು ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಯಾದಗಿರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪ್ರಮಾಣ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಯವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೇ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವದು ಖಂಡನೀಯ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಜನ ಇಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನವರು ಇಂತಹ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿರುವದನ್ನು ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
