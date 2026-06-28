ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು: ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ

ಬೀದರ:ಜೂ.೨೮:ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ೨೦೨೫-೨೬ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೨೪೬.೮೯ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮಂಜೂರಾಗಿ , ರೂ. ೧೫೫ ಕೋಟಿ ಈಗಾಗಲೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದ ೯೧ ಕೊಟಿ ಪರಿಹಾರ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ೨೪೬ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ದತೆ, ರೈತರ ಮೇಲಿನ ಕಾಳಜಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಸಂತೊಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಕಳೆದ ೧೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಯವರು, ಇದನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಗೊಲ್ಮಾಲ್ ಯೋಜನೆ, ಫ್ರಾಡ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ರೈತರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು, ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ದುರಾಡಳಿತದ ಸರದಾರನಾಗಿ , ತನ್ನ ವಿಫಲತೆಗಳು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು, ಈವಾಗ ರೂ. ೨೪೬ ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮೆ ಕಂಪನಿಯಿAದ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ಯಾವೂದೇ ನಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಎಂಬAತೆ ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡ್ರೆಯವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿದ್ದರೆ ಈ ಯೊಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದರಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಕಳೆದ ೧೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರೂ ೮೦೦ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪರಿಹಾರ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ, ರೈತರು ಇಂದು ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆಯವರ ನಿರಂತರ ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ರೈತರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಮೆ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಹಾರವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಹಾರ ಬರದೆ ಇದ್ದರೆ ರೈತರು ನೇರವಾಗಿ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜೀಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜೀಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಯೋಜನೆ, ಫ್ರಾಡ್ ಯೋಜನೆ ಎಂದಿದ್ದ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಫ್ರಾಡ್ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.