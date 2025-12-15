ಸದನದಲ್ಲಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹುಳುಕು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ : ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ

ಬೀದರ:ಡಿ.15:ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಭ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ, ತನ್ನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಕುಣಿಯಲು ಬಾರದವ ನೆಲ ಡೊಂಕು ಎನ್ನುವವರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೆಡು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೆ ನಿಯಮದಡಿ ನಾನು ಸಂಸದನಾಗಿದ್ದಾಗ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 600 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪರಿಹಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಂದ ಯಾಕೆ ಕೊಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯವೋ? ನಿಮ್ಮ ಕುತಂತ್ರವೋ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯೋ? ಎಂದು ಖೂಬಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸುಮಾರು 565 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪರಿಹಾರ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿ ಮಾಡುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರದಿಂದ, ತಂದೆ – ಮಗ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖಂಡ್ರೆ ಸದನದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಿ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಬಿ.ವೈ ಯೋಜನೆಯ ನ್ಯೂನತೆ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ ಹಾಗಿದೆ.
ಇವರು ಅರಣ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಹುಲಿಗಳ, ಜಿಂಕೆಗಳ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳ, ಆನೆಗಳ ಸಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರಣವಾ ಎಂದು ಮರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮೋದಿಯಂಥ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ಥಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಮವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲೂ ಇವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಇಂಥ ಪಕ್ಷದ ನಾಲಾಯಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವರನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಂಡಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆಗೆ ತನ್ನ ತಪ್ಪು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರ ಈ ಕಪಟತನ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲು ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲಾ, ಇವಾಗ ಕೈಲಾದರೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀದರ:ಡಿ.15:ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಭ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿ, ತನ್ನ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಕುಣಿಯಲು ಬಾರದವ ನೆಲ ಡೊಂಕು ಎನ್ನುವವರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೆಡು ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.