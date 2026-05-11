Monday, May 11, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಮುಖಪುಟ ಸುದ್ದಿ ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ: ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕಾರ

ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ: ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕಾರ

By
Bangalore_Newsroom
-

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್,ಮೇ.೧೧- ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ದದ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಇರಾನ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ‘ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ’ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನಿನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಅವರು ಇರಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು, ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾ ದಿಗ್ಬಂಧನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ಧಾರೆ

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ.ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ “ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಯುವ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಇರಾನ್‌ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹ “ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

“ಇನ್ನೂ ಕೆಡವಬೇಕಾದ ಇರಾನ್‌ನ ಯುರೇನಿಯಂನ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ತಾಣಗಳಿವೆ” . ಇರಾನ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಇರಾನ್ =ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಶತ್ರುಗಳ ಮುಂದೆ ತಲೆ ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದರೆ, ಅದು ಶರಣಾಗತಿ ಅಥವಾ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳೀದ್ದಾಋಎ

ಒಂದು ಪುಟದ, ೧೪ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿ. ಇರಾನಿನ ಪರಮಾಣು ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಮೇಲಿನ ಅಮಾನತು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಸಾರಿಗೆ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.