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Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂದ್ರನ ದಿನದ ಮಾದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂದ್ರನ ದಿನದ ಮಾದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ:ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಕಲಬುರಗಿ,ಜು 23: ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವು ನಡೆಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಂದ್ರನ ದಿನ 2026 ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 20 ಶಾಲೆಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಡಿಯಮ್ ಶಾಲೆ (ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 20 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು “ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರನ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ” ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅಸಾಧಾರಣ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನವೀನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಭಿನವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಮತ್ತು ದರ್ಶನ್ ನವನೀತ್ ಅವರು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾನವ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಿ.ಜಿ. ಪಾಟೀಲ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಕೈಲಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ (ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ) ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.

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