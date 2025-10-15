ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಲಬುರಗಿ:ಅ.15: ಜಾಗತಿಕ ಬೋಧನಾ ಸಾಮಥ್ರ್ಯಗಳು, ಸಂಶೋಧನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲೂಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ರೆಡ್ ಇನ್ನೊವೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಮನಿಷ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಸಭಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರದಂದು, ವಿವಿಯ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸೆ ಕೋಶ (Iಕಿಂಅ) ಆಯೋಜಿಸಿದ Iಇಖಿಇ ಕಲಬುರಗಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ” ಎಂಬ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇಂದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಬೋಧನೆ, ಎಐ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಯೋಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಲೈವ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಿತ ಪೆÇೀರ್ಟ್ಫೆÇೀಲಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮ-ಸಿದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮರುಸಂಶೋಧನಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಸಹಯೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಜರ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಎಂದು ಡಾ. ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸರಳ ನೈತಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕಲಿಸಿದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ವಾಸ, ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರೊ. ಮೈಕಲ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ಸ್ ಪದವೀಧರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸಂಶೋಧನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬೋಧನೆಗಾಗಿ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಡಾ. ಸುರೇಶ ಡಿ. ಎಸ್., ಫೂಟ್ರೆಡ್ ಇನ್ನೊವೆಷನ್ ಸ್ಟೂಡಿಯೋಸ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅರುಣ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, ಎನ್ಪಿಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾ. ಮುತ್ತು, ಶರಣಬಸವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿಡವೆ, ಕುಲಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜಿ. ಡೊಳ್ಳೆಗೌಡರ್, ಕುಲಸಚಿವ (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ) ಡಾ. ಎಸ್. ಎಚ್. ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ, ಡೀನ್ ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಟೀಲ ಮಾಕಾ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಜವಳಿಗಿ, ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಯ ವಿವಿಧ ನಿಕಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
