ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ

ಜೇವರ್ಗಿ :ಫೆ.13:ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಆಲೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಞ ಞ ಡಿ ಣ ಛಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚೆತೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯಾರೊಂದಿಗೆ ಚೆರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಪಾರ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕಪಡಿಸಿದರು
ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಆಲೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ
ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಞಞಡಿಜb ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಅಜಯ್ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ರವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದರೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಹಿಳೆಯರ ಶೌಚಾಲಯ ಸ್ವಚತೆ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನ ನೀಡುವದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆ ಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವದು ಎಂದರು
ಸಮತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂಜುಭಾಯಿ ರಾಠೋಡ್
ಮಾತನಾಡಿದರು
ನಾಗರಾಜ್ ವಿ ಟಿ ಸಿದ್ದು ಮಾವನೂರ್ ರುಕುಮತೋಲಾ ಭಾಗವಾನ್ ಖುರ್ಸಿದ ಅಲಿ ನೆದಲಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ದೂರುಗಳು ನೀಡಿದರು
ಜೇವರ್ಗಿ :ಫೆ.13:ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶೌಕತ್ ಅಲಿ ಆಲೂರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಞ ಞ ಡಿ ಣ ಛಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು