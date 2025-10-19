ಐಎನ್‍ಎಸ್‍ಇಎಫ್ ಮೇಳ: ಎಸ್‍ಆರ್‍ಎನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

Kalaburgi_Newsroom
ಕಲಬುರಗಿ.ಅ.19: ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಳ (ಐಎನ್‍ಎಸ್‍ಇಎಫ್ ) ದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ ಶಾಲೆಯ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ತೋರಿದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಪರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ.
ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯೋಜನೆಗಳು:
ಚಂದ್ರವೀರ ದತ್ತ ಮೊರೆ (ತರಗತಿ 8) : ಫೋಟೋನೆಟ್ – ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ : ಬಂಶಂಕರಯ್ಯ ವಿ. ಸ್ವಾಮಿ),ಪ್ರಿಷಾ ಕೋಠಾರಿ (ತರಗತಿ 5) : ಪೋಟೇಟೋದ ಶಕ್ತಿ – ಸ್ಟಾರ್ಚ್‍ನಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಯಾರಿ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ : ಉಮಂಗ್ ಶಿಂಗಡೆ)
ಆಕಾಶ ಶರಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸುಚಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ತರಗತಿ 9) : ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸ್-ಗ್ರಾಫಿನ್-ಆಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಲೈಟ್‍ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೌರಿ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೋರೇಶನ್ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ :ಬಂಶಂಕರಯ್ಯ ವಿ. ಸ್ವಾಮಿ),ಸಾನಿಕಾ ಜಾಜೀ (ತರಗತಿ 10) ಮೆಡಿಮೈಂಡ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಶಂಟ್‍ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಪಿಲ್ಲು ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ : ಸವಿತಾ ಎಸ್. ಡಿ)
ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದ ನಂತರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐ ಸ್ವೀಪ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ (ಅಮೇರಿಕಾ) ಹಂತಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಗೂ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಚಕೋರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಾಧನೆ ಎಸ್. ಆರ್. ಎನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಿಬಿಎಸ್‍ಇ ಶಾಲೆಯು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವೆಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

