ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಮೌನ- ದ.ಸಂ.ಸ ಖಂಡನೆ

ಕೋಲಾರ,ಏ.೧೦: ಕೋಲಾರ ಮೀಸಲು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ರವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಚಿ ಮೌನವಿಸಿರುವುದು ತೀರ ಖಂಡನಿಯ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ತಾವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌತಮ್ ಅವರು ಹೊರಗಿನವರು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಣದ ಕೈಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದುಂಟು ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ನಿಗಮಗಳಿವೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಆದಿ ಜಾಂಬವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಂದೇ ಮೀಸಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಂದಾದರೂ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಈ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ನಡೆದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ ರಾಮ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಒಮ್ಮತದಿಂದ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಹಾಜರಾಗದೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅಪಮಾನ ಅಲ್ಲವೇ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಎಲ್ಲಾ ನೂರಾ ಒಂದು ಜಾತಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ತಮ್ಮಿಂದ ಪತ್ರ ಮುಖೇನವಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಇನ್ನಾದರೂ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕ ಸೂಲಿಕುಂಟೆ ರಮೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ನಾಗನಾಳ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಪತ್ರಿಕಾ ಮುಖಾಂತರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.