ಇಂಗಳಗಿ: ಲಘು ಭೂಕಂಪನ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನತೆ

ವಾಡಿ:ಅ.20:ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಘು ಭೂಕಂಪನದ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಯಾನಕ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನತೆ, ಭೂಮಿ ಕಂಪನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಜನರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಯಾನಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು, ಭೂಮಿ ಕಂಪನವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಹೆಬೂಬಪಾಷಾ, ಆನಂದ ಆಡಕಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪನದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶಹಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಸ್.ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜನರು ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ : ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ಇಂಗಳಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಭೂಕಂಪನವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವದಂತಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಫೌಜಿಯಾ ತರನ್ನುಮ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯವರಿಂದಲೂ ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೈನಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಬಾರದು”
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೇಮದಿಯಿಂದ್ ಇರಿ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿ ಗೋಡಬೇಡಿ ಮನೆ ಬಿಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ.ಅವರು ಇಂಗಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ