ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ

ಕಲಬುರಗಿ,ಡಿ,4: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ ಮುಖಂಡ ಶಾಮರಾವ ಪ್ಯಾಟಿಯವರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಐಕ್ಯತೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ತರುವಂತದ್ದು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವದು ಸ್ವಾಮಿಜಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ತರುವಂತದಲ್ಲ. ತಾವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಿತ್ರ ಕಾವಿ ತೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಭಾತರದ ಕೊಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡದೇ ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಲೇಸನ್ನೆ ಬಯಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರ್ಶಿನಿಕರಾಗುವದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
