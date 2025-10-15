ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕದ ಆಘಾತವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ

ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.15: ಟ್ರಂಪ್ರ ‘ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ನೀತಿ’ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತುಇದುಆರ್ಥಿಕಕ್ಕಿಂತರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಯುಕೆಯ ಕುಲಸಚಿವ ಪೆÇ್ರ. ಆರ್ಆರ್ ಬಿರಾದಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಸಿಯುಕೆಯ ವ್ಯವಹಾರಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾವಾದದ ರಾಜಕೀಯ: ಟ್ರಂಪ್ರ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತೀಯಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ? ಎಂಬ ವಿಷಯದಕುರಿತು ವಿಶೇಷಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಕೇವಲ 2.8 ಪ್ರತಿಶತ ಮತ್ತುಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯಾಪಾರಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಅಮೆರಿಕದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು, ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರಕೊರತೆಯನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತುರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನುಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವುದುಟ್ರಂಪ್ರ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಟ್ರಂಪ್ಅವರ ಪರಸ್ಪರ ಸುಂಕ ನೀತಿ ಭಾರತದಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದಅವರು, ಅಮೆರಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇ. 10 ರಿಂದ 50 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದು ರತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು, ಜವಳಿ, ಚರ್ಮ, ಸಮುದ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ರಾಸಾಯನಿಕ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತುಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಂತಹ ರಫ್ತುಆಧಾರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ರಫ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತುಉದ್ಯೋಗವನ್ನುಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ .03 ಯಿಂದ ಶೇ. 1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಭಾರತವುಅಮೆರಿಕದಿಂದಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನರಫ್ತನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚ್ಯಂಕಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತುಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಭಾರತವುಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕದ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಸಿಯುಕೆ ವ್ಯವಹಾರಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥಡಾ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ಜೋಹೇರ್ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು.ಸ್ಕೂಲ್ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಡೀನ್ ಪೆÇ್ರ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿ ಪತ್ತಿಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, “ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿನಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಡಾ.ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಪರೋಮಿತ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸೊಹೈಲ್ ಶೇಕ್ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಗಿತಿಕಾ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೆÇ್ರ.ಎ.ಎನ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ಡಾ.ಗಣಪತಿ ಬಿ.ಸಿನ್ನೂರ, ಡಾ.ಸುಷ್ಮಾ, ಡಾ.ಸಫಿಯಾ ಪರ್ವೀನ್, ಡಾ.ಶಿವಕುಮಾರ ಬೆಳ್ಳಿ, ಡಾ.ಸುಮಾ ಸ್ಕಾರಿಯಾ, ಡಾ.ಜೈಪಾಲ್, ಡಾ.ವಾಣಿ, ಡಾ.ಕವಿತಾ ಸಂಗೋಳಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರಅಧ್ಯಯನ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
