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ಮೋದಿ ಮೋಡಿಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟçವಾದ ಭಾರತ:ಜಿಗಜಣಗಿ

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Kalaburgi_Newsroom
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ಚಡಚಣ:ಜೂ.೨೧:ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಡೆಗಳಿಂದ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಟ ರಾಷ್ಟçವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ, ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಜಿಗಜಣಗಿ ಹೇಳಿದರು
ಚಡಚಣದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚಡಚಣ ಮಂಡಲ ಬಿಜೆಪಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೋದಿ ಪ್ರದಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆಯ್ ಆರ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಪರಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬಲಿಷ್ಟ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಬೆಳೆಸಲು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರದಾನಿಗಳ ಮಹಾನ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಡವಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಲಾಡ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಮೋದಿಜಿಯವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟçಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್.ಆಯ್ ಆರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜು ಮಗಿಮಠ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಆಯ್ ಆರ್ ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹ ಮತದಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳಿಯ ಗುರುದೇವ ಆಶ್ರಮದ ಯೋಗಾನಂದ ಶ್ರೀ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಡಚಣ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಂಜೀವ ಐಹೊಳ್ಳಿ, ಉಮೇಶ ಕಾರಜೋಳ, ಮಹೇಂದ್ರ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ಜಿಪಂ ಸದಸ್ಯ ಭೀಮು ಬಿರಾದಾರ, ಶ್ರೀಶೈಲಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ, ಮುಳುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ರಾಮ ಅವಟಿ, ಪಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲು ಧೋತ್ರೆ, ಚಿದಾನಂದ ಚಲವಾದಿ, ಶಿವಾನಂದ ಮಖಣಾಪೂರ, ಹೌದೆ ವಕೀಲರು, ಚಡಚಣ ಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

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