Monday, August 17, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹತಗುಂದಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮ

ಹತಗುಂದಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ, ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಕಲಬುರಗಿ,ಆ.17-ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹತಗುಂದಾ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 80ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳಾದ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಗಣಮುಖಿ ಅವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಎಚ್‍ಕೆಡಿಬಿಯಿಂದ 2022-2023 ರಲ್ಲಿ 4 ಶಾಲಾ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ 4 ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, 2 ಬೋಧನಾ ಕೋಣೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲಾ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಕಟ್ಟೆ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ಇನ್ನಿತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಓಗೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ, ಅಕ್ತರ್ ಸಿರೀನ್, ಮಹೇಶ್ ದೇಶಮುಖ, ಸುರೇಖಾ ಗೌರ, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಶೈಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಿಯಾ ಓಗೆ, ಅಟೆಂಡರ್ ಸಿದ್ದಾರೂಢ, ಗಾರ್ಡನರ್ ಕೀರ್ತಿ ಓಗೆ, ಬಿಸಿಯೂಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ತಿಂಡಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಗುರುಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.