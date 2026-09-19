ಬೆಂಗಳೂರು.ಸೆ೧೯: ವಿಮೆ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ಕ್ಲೇಮ್, ಪಾರದರ್ಶಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಇತ್ಯರ್ಥ ವಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ತ್ವರಿತ ಸ್ಪಂದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ದತ್ತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೂಲಕ ಸರಳ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಂಚನೆ ಪತ್ತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಕ್ಲೇಮ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾನವ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜುನೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿತಿನ್ ದೇವ್, ತ್ವರಿತ ಕ್ಲೇಮ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವೇಗವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದಲ್ಲ; ವೇಗದ ಜತೆಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಐಒಟಿ ಮತ್ತು ವರ್ತನಾ ದತ್ತಾಂಶದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ, ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನುಭವವು ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.