ಗುರುಮಠಕಲ್,ನ.20: ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜರಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯು ಗುರುವಾರದಂದು ಹರಗುರುಚರಮೂರ್ತಿಗಳ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು. ಸಾನಿಧ್ಯವಹಿಸಿದ ಯಾನಗುಂದಿ ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಿ ಆಶ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತ ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವ ನೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭೋಧಿಸುತ್ತ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನಾಲು ಅಮ್ಮನವರ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತ ಸದಾಕಾಲ ಭಗವತ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕುಲಕೋಟಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಧರ್ಮವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕೈಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಖಾಸಮಠದ ಶಾಂತವೀರ ಗುರು ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಗುರುಮಠಕಲ್ ಖಾಸಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯಗಿರಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಅಮ್ಮನವರು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಮ್ಮನವರು ಶಾಂತವೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಖಾಸಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ದರುಶನ ಪಡೆದು ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹೆಯಂ ಪೆÇಕ್ಕು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಂದ ತ್ರಿಶೂಲ, ವಿಭೂತಿ, ಖಾಶಾಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಂ ಪಡೆದು ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಲು ತ್ರಿಶೂಲಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದರು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಾತಾ ಅಮಿನಾಬೇಗಂ ಅಮ್ಮನವರು ಅಮ್ಮನವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು, ನಿಜಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ ಚಿಂಚನಸೂರ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೆ. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಸದಸ್ಯ ಶರಣಪ್ಪ ಮಾನೆಗಾರ, ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಬೋರಬಂಡಾ, ಕೆ. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಶಪ್ಪ ಸುಂಕಾರ್ ಗಾಜರಕೋಟ, ಕೆ. ಪಿ. ಸಿ. ಸಿ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಮುದಿರಾಜ್,ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು. ಶಿವಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್, ಕಿಷ್ಟಪ್ಪ ಪುರುಶೋತ್ತಮ, ಅನಂತಪ್ಪ ಬೋಯಿನಿ, ನರೇಂದ್ರ ರಾಠೋಡ್, ಹಣಮಂತು ಹಂದರಕಿ, ಭೀಮಶಂಕರ ಗಣಪೂರ, ಹಣಮಂತು ಮಡ್ಡಿ, ರವೀಂದ್ರ ನೀಲಾ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಲಾಲ ಗಾಜರಕೋಟ, ಗ್ರಾಮದ ಸಕಲ ಭಜನ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದ್ದರು. ಮಾತ ಮಾಣಿಕೆಶ್ವರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗಾಜರಕೋಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಕೋಟಿಗಿರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಇದೇವೇಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂದಾನಿಗಳು ಕೋಲಿಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಾಜರಕೋಟ ಬುಗ್ಗಪ್ಪ ಘಂಟೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಗಾಜರಕೋಟ ಮೌನೇಶ ಘಂಟೆ ಇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗೈದ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.