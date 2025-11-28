ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಲಾ ಶಿಬಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಕಲಬುರಗಿ ನ: 27 ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ ಸೊಸೈಟಿ, ಖ್ಯಾತಕಲಾವಿದರಾದ ಡಾ.ಅಂದಾನಿ ವಿ.ಜಿ. ಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ದಿ.ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ2025ನೇ ಸಾಲಿನ “ದೃಶ್ಯಭೂಷಣ” ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗುರುವಾರ ಜರುಗಿತು.
ಚಿತ್ರಕಲಾ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಕಲಾ ಶಿವಿರವನ್ನು ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಗುಬ್ಬಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರಿಗ ಗೌರವಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಪರ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡುವುದಲ್ಲದೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪಿಕಾಸೋ, ದಂಡಾವತಿಮಠ, ಡಾ.ಎಸ್.ಎಂ.ಪಂಡಿತರಂತಹ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರು. ಈ ಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅಂದಾನಿಯವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಪರಂಪರೆ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಲಾವತಿ, ಗೌತಮ ಅಂದಾನಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶೇಷಿರಾವ ಬಿರಾದಾರ ಹಾಗೂ ಶಿಬಿರದ ಸಂಚಾಲಕ ಗೌತಮ ಅಂದಾನಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕು.ಕಾವ್ಯಾ ಗದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಡಾ.ಆಕಾಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಡಾ.ಎಚ್.ವಿ.ಮಂತಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿ.ಬಿ. ಬಿರಾದಾರ, ಡಾ. ಶಿವಾನಂದ ಭಂಟನೂರ, ನಾರಾಯಣ ಎಂ. ಜೋಷಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಮಾಶಾಳಕರ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಗೌರೀಶ ಅಂದಾನಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಬೆಳ್ಳಿ, ಶಶಿಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಶೇಷರಾವ ಬಿರಾದಾರ, ಶಶಿಕಾಂತ ಮಾಶಾಳಕರ್, ಡಾ ಆಕಾಶ.ಡಿ, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರದೀಪ ಸಿಂಗ್, ಸಿದ್ದು ಮರಗೋಳ, ರಾಮಗಿರಿ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜಗದೀಶ ಕಾಂಬಳೆ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುಧಾ ಸಿ ಕಲಾಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ದೃಶಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಿರಿಯರ ಕಲಾವಿದರ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.
