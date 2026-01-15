ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.15:ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ ಯೋಜನೆ (ಕುಸ್ಸೆಂಫ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ 24ಘಿ7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 46, 49 ಹಾಗೂ 54, 55 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಜೋನ್ಗಳಾದ ಜೋನ್ ನಂ.15 ಐವಾನ್ ಶಾಹಿ ಏರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಜೋನ್ ನಂ. 02 ಶ್ರೀಗುರು ಕಾಲೇಜ ಓಜಾ ಲೇಔಟ್, ಕುಬೇರಾ ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 01 ವರ್ಷದಿಂದ 24ಘಿ7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಕರ ಪಾವತಿಸದೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಲಬುರಗಿ ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ, ಕೆಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಂಪಿ ಯೋಜನಾ ಅನುಷ್ಠಾನ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೋನ್ ನಂ.15 ಹಾಗೂ 02 ರಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 01 ವರ್ಷದಿಂದ 24ಘಿ7 ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೋನ್ ನಂ.15 ರಲ್ಲಿ 261 ಹಾಗೂ ಜೋನ್ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ 456 ಕುಟುಂಬಗಳು ನೀರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀರಿನ ಕರ ಪಾವತಿಸಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀರಿನ ಕರ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮನವೋಲಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ನೋಟೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗ್ರಾಹಕರು ನೀರಿನ ಕರ ಪಾವತಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರ ನಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಕುಸ್ಸೆಂಪು ಯೋಜನೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಆದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಜೋನ್ ನಂ.15 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಜಿ62656ಎಲ್, 57105, 44209, 11704, 16218, 16219, ಜಿ62660ಎಲ್, 10761, 20137, 2822, 2023, 55848, 2636, 20120, 60327, 54221, 30563, 56816, ಜಿ62645ಎಲ್ ಹಾಗೂ ಜೋನ್ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ನಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾದ ಜಿ62846ಎಲ್, ಜಿ62855ಎಲ್, ಜಿ62895ಎಲ್, ಜಿ62937ಎಲ್, ಜಿ63034ಎಲ್, 44242, 30486, 50944, ಜಿ63094ಎಲ್, 58973, ಜಿ62856ಎಲ್ನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನೀರಿನ ಕರವನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂತಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೆ|| ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಂತೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಳ ಸಂಪರ್ಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ನೀರಿನ ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೆ. ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯದಾಗಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಕೆಯುಐಡಿಎಫ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಮೆ|| ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ +91 1800 425 8247 (ಛಿಛಿಛಿ) ಮತ್ತು 084-722-37247ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.