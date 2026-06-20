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ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನಕ್ಷರತೆ ದೂರ : ವೇ|| ಮುರುಘೇಶ

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Kalaburgi_Newsroom
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ತಾಳಿಕೋಟೆ:ಜೂ.೨೦: ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕೆಯೆಂಬುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಅನಕ್ಷರತೆಯೆಂಬುದು ದೂರವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಖಾಸ್ಗತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಉಸ್ತುವರಿಯಾದ ವೇ|| ಮುರುಘೇಶ ವಿರಕ್ತಮಠ ಅವರು ನುಡಿದರು.
ಶುಕ್ರವಾರರಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಭಾಭವನದ ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿಯ ಎಸ್.ಡಿ. ಬಿದರಕುಂದಿ ಅವರ ಕಾಂಪ್ಲೇಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾದ ಗಂಗಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್‌ಸ್ಟೂö್ಯಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊರತರುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಮೂಡಿಸಲು ಗೊಟ್ಕಂಡಿಯ ಬಸವರಾಜ ಕೋಳ್ಯಾಳ ಅವರ ಸೇವಾಕಾರ್ಯ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಶುಭಹಾರೈಸಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜಿ..ಟಿ. ಘೋರ್ಪಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಓದು ಬರಹ ಬರಲಾರದವರಿಗೆ ಅನಕ್ಷರರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗವಿತ್ತು ಆದರೆ ಇಂದು ಓದು ಬರಹ ಬಂದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯದಿದ್ದರೆ ಕಲಿತವರ ಮುಂದೆ ಅನಕ್ಷರರು ಎಂದು ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎನೋ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲಿಯುವದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಯೋಮಿತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಲಿಯಬಹುದು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಈ ಗಂಗಾ ಸಂಸ್ಥೆಯAತವುಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂದ ಅವರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದವರು ಅನ್ಯರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕಿAಗ್, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಗಂಗಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರಬಂದಿರುವದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಸಯ್ಯದ ಶಕೀಲ್‌ಅಹ್ಮದ ಖಾಜಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭಗೊAಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಕೋರಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷಿö್ಮÃ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವರ ಮಹಾಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದೊAದಿಗೆ ವೇ|| ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭಂಟನೂರ, ಹಾಗೂ ವಿರಕ್ತಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಬನೂರ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕೋಳ್ಯಾಳ, ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಳ್ಯಾಳ, ಜಯಭೀಮ ಮುತ್ತಗಿ, ಎಸ್.ಡಿ. ಬಿದರಕುಂದಿ, ಮಹೇಶ ಹೋದಿ, ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮದರಿ, ಗುರುರಾಜ ಬಡಿಗೇರ, ಕಾಶೀನಾಥ ಕಾರಗನೂರ, ಶ್ವೇತಾ ಯರಗಲ್ಲ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಬಿ.ಜಿ., ಮಲ್ಲು ತಮದಡ್ಡಿ, ಮೊದಲಾದವರು ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದರು.

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