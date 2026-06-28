Sunday, June 28, 2026
Facebook Instagram Mail X Youtube
Home ಜಿಲ್ಲೆ ಮಗ್ಗಂಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ಆರೋಪ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಷ್ಟದ ಆರೋಪ

ಮಗ್ಗಂಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ಆರೋಪ: ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಷ್ಟದ ಆರೋಪ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಯಾದಗಿರಿ:ಜೂ.೨೮: ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಗ್ಗಂಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಮರಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪ ಬಟ್ಟಿಗೇರಿ ಅವರು ಸಂಬAಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರುಮಠಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪಸಪೂಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ.೧೨೮ರ ಜಮೀನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಮಾಲೀಕತ್ವ ತಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕೆಲವರು ಏಕಾಏಕಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮರಳು ತೆಗೆದು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್ ೨೨ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ೨೬ರಂದು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳು, ಹಿಟಾಚಿ ಹಾಗೂ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬಳಸಿ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ಡ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಗುರುರಾಜ ಕಣ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಉಪಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಶರಣಗೌಡ ಅವರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು ೫೦೦ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗೂ ಅಧಿಕ ಮರಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ತೆಗೆಯುವ ಪರಿಣಾಮ ಸುಮಾರು ೨೦ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಕಾಶಪ್ಪ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಜಮೀನಿಗೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಆರೋಪಗಳ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಶಿವಪ್ಪ ಬಟ್ಟಿಗೇರಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಗೂ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

© 2025 Copyright of Sanjevani. All Rights Reserved.