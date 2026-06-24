ಗೋವಾದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸಾಗಾಟ: 1.02 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ, ಲಾರಿ ವಶ

ವಿಜಯಪುರ, ಜೂ. 24: ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ಡಿಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜೆ. ನೇತೃತ್ವದ ಪೆÇಲೀಸ್ ತಂಡ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ?1.02 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ, ಲಾರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೊಲ್ಹಾರ ನಾಕಾ ಸಮೀಪ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊರೆತ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಎಸ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಜೆ. ಹಾಗೂ ಜಲನಗರ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಒಊ-09-ಅಂ-3662 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು, ಅದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಮದ್ಯದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೀಸಿ (25) ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಮುಲ್ಲಾ (35), ಸಿದ್ದರಾಮ್ ಡಾಲೆ (24) ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ ಭಜಂತ್ರಿ (31) ಎಂಬ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೆÇಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ
ಒಚಿಟಿsioಟಿ ಊouse ಃಡಿಚಿಟಿಜಥಿ – 3,480 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಖoಥಿಚಿಟ ಃಟue – 19,056 ಬಾಟಲಿಗಳು, ಖoಥಿಚಿಟ Seಟeಛಿಣ – 38,400 ಬಾಟಲಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12,952.08 ಲೀಟರ್ ಮದ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ?74.68 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ, ?28 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಲಾರಿ, 60 ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಡಪತ್ರಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಪ್ತಿಯಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ?1,02,79,560 ಆಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿತರು ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಗೋವಾದಿಂದ ಮದ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜಲನಗರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 109/2026 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿವಿಧ ಕಲಂಗಳಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಪೆÇಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.