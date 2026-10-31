ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ: ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳ ನಾಶ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು

ವಿಜಯಪುರ, ಅ.೩೧- ವಿಜಯಪುರದ ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. ೩/೩ರಲ್ಲಿ ೨ ಎಕರೆ ೧೩ ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಮುನಿಸೊಣ್ಣೇಗೌಡ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತಾವೇ ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಿದ್ದ ೧೦ ರಿಂದ ೧೧ ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಸುಮಾರು ೩೫೦ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಉಪಕೇಂದ್ರದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ೭ ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಕಡಿದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ತಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮರಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾತನಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.