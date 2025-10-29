೩೩ ಅಂಕ ಪಡದರೆ ಪಾಸ್ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ- ಎ.ಸದಾನಂದ

ಕೋಲಾರ,ಅ,೨೯- ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ೩೫ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ ೩೫ ಅಂಕಗಳಿಂದ ೩೩ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕೋಲಾರ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ (ಕ್ಯಾಮ್ಸ್) ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಸದಾನಂದ ತಿಳಿಸಿದರು
ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಭವನದಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ೩೫ ಅಂಕಗಳ ಬದಲಾಗಿ ೩೩ ಅಥಾವ ೩೨ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದರೂ ಸಹ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ೮೦ ಅಂಕಗಳು ಅಂತರಿಕಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ೨೦ ಅಂಕಗಳು ನಿಗಧಿ ಪಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೨೮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯದ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಟೀಕೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಯಾಯದ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತೀರ್ಣಾವಾಗಲು ೩೩ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡೆಸಿದರು.
ಅಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಧಿತ ಅಂಕಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣತೆಯ ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣತೆ ಹೊಂದ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರೆ ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ೩೩ ಅಂಕಗಳುನ್ನು ಪಡೆದು ಪಾಸ್ ಅಗುವುದೆಂದರೆ ಇದು ಅನ್ಯಾಯದ ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತಿರ್ಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಇದು ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ಮತ್ತು ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಈ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳು ಲಾಭವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದರು.
ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೧೮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಬಾಹ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೧೫ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದು ಒಟ್ಟು ೩೩ ಅಂಕಗಳಿಸಿದರೂ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತರಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೭ ಅಂಕ ಪಡೆದು ಬಾಹ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ೨೬ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ೩೩ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ಸ್ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ೩೩ ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದರೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಮಾಡ ಬಹುದೆಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಗತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಬಡವರ್ಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಯ ದೊರಕಿದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.