ಮುರುಮ್ ಹಾಕಿಸುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಖುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ:ಸಿದ್ದು ಸುಲ್ತಾನಪುರ

By
Kalaburgi_Newsroom
-

ಅಫಜಲಪೂರ :ಅ.21: ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೇಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂರಮ್ ಹಾಕಿಸುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇವರಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಖುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂದು ಕರುನಾಡು ವಿಜಯಸೇನೆ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದು ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕರಜಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಣ್ಣೂರ, ಮಾಶಾಳ, ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕರಜಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಂಡ ಬಿದ್ದು ಕೇಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ಥಿಗಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ, ಕೂಡಲೇ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುರುಮ್ ಹಾಕಿಸಿ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು

