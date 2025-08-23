ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯ ಎತ್ತರಿಸಿದರೆ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆನೀರಾವರಿ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಜಮಖಂಡಿ,ಆ.23: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರ 519.6 ರಿಂದ 524,256 ಮೀಟರ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರದ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮಥ್ರ್ಯ ಕೇವಲ ಕೃಷ್ಣೆಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ 3 ಹಂತಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಆವರಿಸಿದೆ.
2018 ರ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರಿ ಹಿನ್ನೆಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ 3 ನೇ ಹಂತದ ಯುಕೆಪಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಮಾರು 20 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನೀರಿನಿಂದ ಸಮೃಧ್ದವಾಗಿ ಬರದ ಛಾಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇರದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿತು.
ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಧಿಕರಣ 2 ರ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 170 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಪ್ರಸಕ್ತವಿದ್ದ ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರ 519.6 ರಿಂದ 524,256 ಮೀಟರೆ ಎತ್ತರಿಸಲು ಅಧಿ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗದೆ ಜಲಶಯದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಧಿಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಬಂದರೂ ಸಹ ನೈಜವಾದ ನೀರಿನ ಸದ್ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಕೃಷ್ಣಾ ನ್ಯಾಧಿಕರಣದ 2 ರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಿಜೇಶ ಕುಮಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗ ಆಂಧ್ರವು ಆಗ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ತೀರ್ಪು ಬಂದ ನಂತರವೇ ಆಂಧ್ರ ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿವೆ. ಆಗ ತೆಲಂಗಾಣ ಸರಕಾರವು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪುನರ ಪರಿಶೀಲಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊರೆಹೋಯಿತು. ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರದ ನೀರಿನ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಡವಾಗಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣೆಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಕೃಷೆಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಮುಸಲಧಾರೆಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಉಪನದಿಗಳಿಂದ ಕೃಷ್ಣೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೊರತೆಯ ಕಣಿವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಲಾಶಯದ 173 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಓಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರೆ ಕಳದೆ 14 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ಎತ್ತರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ:
ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಬಾಗಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಫಲವೂ ಇನ್ನೂ ವರೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರ 519.6 ರಿಂದ 524,256 ಮೀಟರ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 20 ಗ್ರಾಮಗಳು 1,33 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸರಕಾರವು ನೀಡಲಾಗೀತೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೋ ನಾಡನಾಳುವ ದೊರೆಗಳ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯೋ:
ಸರಿ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೀರಾವರಿ ಮಾಡುವ ಬೃಹತ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಚಾವತ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದಂತೆ ರಾಜಕ್ಯೆ 737 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ನ್ಯಾಧಿಕರಣ 2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪಿನಂತೆ 173 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ನೀರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋದಾವರಿ ನದೀ ತಿರುವಿನಿಂದ ಹಂಚಿಕೆಯಾದ 23 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ನೀರು ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯ 928 ಟಿ.ಎಮ್.ಸಿ ನೀರು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀರಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯವು ಕೃಷ್ಣಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿರೆ ಈ ಬಾಗದ ಜನರ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವೇ ಸರಿ ಎನ್ನಬಹುದು.ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎತ್ತರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮಹಾದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ವಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಭೀತಿಯಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರÀವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬೇಕು.
ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮುಳುಗಡೆ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರದ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಯಾಗಲಿದೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸದರು ಸಚಿವರು ಶಾಸಕರು ವಿಪ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸರಕಾರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡಹಾಕಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಸಿಸಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಮಖಂಡಿ,ಆ.23: ಆಲಮಟ್ಟಿ ಜಲಾಶಯದ ಎತ್ತರ 519.6 ರಿಂದ 524,256 ಮೀಟರ ಎತ್ತರ ಎತ್ತರಿಸಿದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರದ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.