ಸಿಂದಗಿ,ಆ.28-ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪತಿಯೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.
ನೀಲಮ್ಮ ಪರಮಣ್ಣ ಆನಗೊಂಡ (45) ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆ.
ನೀಲಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಅವಳ ಗಂಡ ಪರಮಣ್ಣ ಪುಸಲಾಯಿಸಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ದೇಹವನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಪಿ ಪರಮಣ್ಣ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಮಗ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ” ನನ್ನ ತಂದೆಯೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ” ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಸಿಂದಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದೇಹದ ಎರಡು ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ ಇದ್ದ ಒಂದು ಭಾಗ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಕೃತನಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನ ಕೈಯಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಪತ್ನಿ ನೀಲಮ್ಮಳೊಂದಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಲಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಲಹ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ಕೊಂದು ದೇಹ ಎರಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪತಿ
ಸಿಂದಗಿ,ಆ.28-ತಾಲೂಕಿನ ಗಣಿಹಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪತಿಯೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.