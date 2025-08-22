ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಪೊಲೀಸರು

ಜಮಖಂಡಿ:ಆ.22: ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಲಕ್ಕನಕೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಪೆÇಲೀಸರು ಸೇರಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಹಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲವ್ವ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಇರುವಳು ಎಂದು ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮಹಿಳೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಪೆÇಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. 108 ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ಶಶಿಕಾಂತ ತೇರದಾಳ, ರವಿ ದೊಡಮನಿ, ದಿಲೀಪ ದಾಶ್ಯಾಳ ಹಾಗೂ ಪೆÇಲೀಸ ಪೇದೆಗಳಾದ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ,ಶಿವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
