ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ: ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಕಲಬುರಗಿ ಅ.14 : ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಾಗ ಅದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸಮಠ ನರೋಣ ಹಾಗೂ ಗೋಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ನಗರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜೀವನ ದರ್ಶನದ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಅವತಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಅವರು, ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಂತರಾಯ ಮತ್ತು ಶಿರಸಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವಾಗಿ ದಾನಮ್ಮ (ಲಿಂಗಮ್ಮ) ಜನಿಸಿದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದರು.
ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕøತಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಎಂಬ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂಬ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಷ್ಕಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಪ್ರವಚನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾನಮ್ಮ ದೇವಿಯ ನಾಮಕರಣ ಹಾಗೂ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇದ್ದುದರಿಂದವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತೊಟ್ಟಿಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಲನಿಯ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತ, ಒಡಪು ಹೇಳುತ್ತ ದಾನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂದಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು, ತಾಯಂದಿರು, ಯುವಕಯುವತಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಕಲಬುರಗಿ ಅ.14 : ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೊರೆತಾಗ ಅದು ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜನೀಯ ಮೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಬದುಕು ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೊಸಮಠ ನರೋಣ ಹಾಗೂ ಗೋಳಾದ ಪೂಜ್ಯ ಚನ್ನಮಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.