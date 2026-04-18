ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಟವೋ – ಸೈದಾಪುರ ವಲಯ ಬಚಾವೋ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ

ಸೈದಾಪುರ: ಏ.೧೮:ಕಡೇಚೂರು-ಬಾಡಿಯಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಂಪನಿಗಳಿAದ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಷಪೂರಿತ ಅನಿಲ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸೈದಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನಜೀವನ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದುರ್ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಣದ ಜಿ.ಆರ್.ಪಾರ್ಕನಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಟವೋ-ಸೈದಾಪುರ ವಲಯ ಬಚಾವೋ ಅಭಿಯಾನದ ಪೂರ್ವಬಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ರೂಪರೇಷಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಘಟಕಗಳು ಪರಿಸರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ವಿಷಕಾರಿ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿಡುತ್ತಿರುವದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣು ಉರಿಯುವುದು, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾದ ಜನತೆ: ಕಡೇಚೂರು-ಬಾಡಿಯಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ವಿಷಗಾಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಕೇವಲ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯ ಗಂಭೀರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ರಸ್ತೆತಡೆ, ಧರಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಗುಜ್ಜಾ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಾದಾಮಿ, ಬನ್ನಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡಾಪುರ, ಪ್ರಭು ಗೂಗಲ್, ಸೂಗಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ, ಆನಂದಗೌಡ, ಮಾಳಪ್ಪ ಅರಿಕೇರಿ, ಶಾಂತಗೌಡ ಬೆಳಗುಂದಿ, ರವಿಕುಮಾರ ಕಡೇಚೂರು, ವಿರೇಶ ಸಜ್ಜನ್, ತಾಯಪ್ಪ ಚಿಗರಿ, ತಾಯಪ್ಪ ಬೊಣ್ಣನೋರ್, ರವಿ ಯಾಟಗಲ್, ವಿಜಯ ಕಂದಳ್ಳಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲಾಲ್, ನಾಗಪ್ಪ ಬೆಳಗುಂದಿ, ಬಸ್ಸುಗೌಡ ಚಿಗಾನೂರ, ಬಸವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಬಾಡಿಯಾಳ, ದೇವು ಘಂಟಿ, ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿ ಗದ್ವಾಲ್, ದೇವಪ್ಪ ಬೇನಕನಹಳ್ಳಿ, ಅನಿಲ್ ತಳವಾರ್, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋರೆ, ದೇವು ಸೈದಣ್ಣನೋರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮುಖಂಡು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಪ್ರಮೀಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು.