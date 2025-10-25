ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.25-ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಸೇರಿ 57,200 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ದಿಲಷಾದ್ ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮೊಹ್ಮದ್ ಮೈಬೂಬ್ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 23,800 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 261.50 ಗ್ರಾಂ.ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲು ಚೈನ, 4,400 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 50 ಗ್ರಾಂ.ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗರ ಮತ್ತು 29 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಗದು ಸೇರಿ 57,200 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಗರದ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, ಹಣ ಕಳವು
ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.25-ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಮತ್ತು ನಗದು ಹಣ ಸೇರಿ 57,200 ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬಾಪು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.