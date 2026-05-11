ಚಿಂಚೋಳಿ,ಮೇ 11: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದ ಕಳ್ಳರು 22 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ, 2500 ನಗದುಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.
ಅರುಣಕುಮಾರ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ .
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಿಪಿಐ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರು, ಶ್ವಾನದಳ, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯೊಂದರ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಸ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 33 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು
