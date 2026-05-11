Monday, May 11, 2026
ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 33 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು

Kalaburgi_Newsroom
ಚಿಂಚೋಳಿ,ಮೇ 11: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದ ಕಳ್ಳರು 22 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ, 2500 ನಗದುಹಣ ಸೇರಿದಂತೆ 33 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.
ಅರುಣಕುಮಾರ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳ ಎಂಬುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ .
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಿಪಿಐ, ಪಿಎಸ್‍ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿವರ್ಗದವರು, ಶ್ವಾನದಳ, ಬೆರಳಚ್ಚು ತಜ್ಞರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಂಗಡಿಯೊಂದರ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಸ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಬರುವದನ್ನು ಕಂಡು ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

