ಕಲಬುರಗಿ,ಅ.6-ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 9.57 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಮಾಲಗತ್ತಿ ಕ್ರಾಸ್ನ ಅಮನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ ಪಾಶಾ ಎಂಬುವವರ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 99 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ, 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 30 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 27 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಗದು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
