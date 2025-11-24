ಕಲಬುರಗಿ,ನ.24-ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 20.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಗಾಬರೆ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಈರಣ್ಣ ಪಟ್ಟೇದಾರ ಅವರ ಮನೆಯ ದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲ ಬೀಗ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳ್ಳರು 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 50 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಎಳೆಯುಳ್ಳ ತಾಳಿ, 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 10 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ತಾಳಿ, 3.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ನಾನ್, 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 50 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಾರ, 4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 80 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಬಿಲ್ವಾರ್, 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ತೋಡೆ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 40 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಲಾಕೆಟ್, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಬಂಗಾರದ ಎರಡು ಸುತ್ತುಂಗುರ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 20 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್, 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 60 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್, 20 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 4 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ ಝುಮಕಿ, 35 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 7 ಗ್ರಾಂ.ಬಂಗಾರದ 4 ಜೊತೆ ಬೆಂಡೋಲೆಗಳು, 12 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 120 ಗ್ರಾಂ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆರತಿ ಪಂಚಪಳಾ, 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ 100 ಗ್ರಾಂ.ಬೆಳ್ಳಿ ಸಮೆ, 60 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಗದು ಸೇರಿ 20.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ದೋಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈರಣ್ಣಾ ಪಟ್ಟೇದಾರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ವೇಳೆ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 20.62 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು
ಕಲಬುರಗಿ,ನ.24-ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು 20.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ನಗನಾಣ್ಯ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ಗಾಬರೆ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.