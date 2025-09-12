ಅಫಜಲಪುರ,ಸೆ 12: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಬೋಸಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಚಿದಾನಂದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಅವರ ಮನೆ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ 2.50 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮತ್ತು 2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌಡಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ಚಟ್ಟಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ರೇವೂರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 2ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 48 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 .80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಇವೆರಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೆÇಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆÇಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ ಮೇಘಣ್ಣನವರ, ಅಳಂದ ಪೆÇಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧಿಕ್ಷಕ ತಮ್ಮರಾಯ ಪಾಟೀಲ, ಅಫಜಲಪುರ ವೃತ್ತ ನೀರೀಕ್ಷಕ ಚನ್ನಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೇವೂರ ಪೆÇಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ ಐ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಬಿರಾದಾರ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ ಐ(ತನಿಖೆ) ಕಮಲು ರಾಠೋಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ರಾಜು ಕಲ್ಯಾಣಕರ, ಬಲರಾಮ, ಕಲಬುರಗಿ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶಿವಶರಣ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೆ.10 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ರೇವೂರ ಪೆÇೀಲಿಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆÇಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ಪೆÇಲೀಸ್ ವರೀಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಕಾರಬೋಸಗಾ, ಗೌಡಗಾಂವದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ; ಇಬ್ಬರ ಬಂಧನ
