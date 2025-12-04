ಮನೆಕಳ್ಳತನ: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ನವಲಗುAದ,ಡಿ.೪: ಡಿ ೧ ರಂದು ಮನೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನನ್ವಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಡಿ ೨ ಮಂಗಳವಾರ ಕಳ್ಳರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ, ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣ ಒಂದು ಸ್ಕೂಟಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಎಂದು ಪೊಲೀಸ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಕಿರಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ, ಹಾಗೂ ಸಲೀಂಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮೋದಿನಸಾಬ ಬೈಲಹುಲಿ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ೭.೪೦.೬೦೦ ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ೭೪.೭೩ ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ೧೭.೩೫೫ ರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ೧೩೩.೫ ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತರು ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಏಂ-೨೫-ಊಎ-೬೫೨೫ ನಂ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್ಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಕಟಗಿ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ವಿನೋದ ಮುಕ್ತೇದಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ರವಿಕುಮಾರ ಕಪ್ಪತ್ತನವರ, ಪಿಎಸ್ಐ ಜನಾರ್ಧನ ಭಟ್ರಳ್ಳಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮುತ್ತು ಭಜಂತ್ರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಲಕಿ, ಸಲೀಮ್ ಮುತ್ತೇಖಾನ, ಎಸ್ ಡಿ ಮಲ್ಲನಗೌಡ್ರ, ಸೋಮಲಿಂಗ ಹುಚ್ಚಣ್ಣವರ, ಸುರೇಶ ಹುರಳಿ, ಕಾಂತೇಶ ಹಳ್ಳಿಕೇರಿ, ಸದಾಶಿವ ಮುಳ್ಳೂರ, ಸಂತೋಷ ಸಿಂಗಣ್ಣವರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಲಕಿ, ಗಂಗಾಧರ ಸಣ್ಣಮೇಟ, ಪಾರೂಕ ನದಾಫ, ಮಂಜುನಾಥ ನಾಗಾವಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಹಡಪದ, ಜಾವೀದ ಇಟಗಿ, ಗೂಳಪ್ಪ ಜಗಲಿ ರಮೇಶ ನೇಕಾರ,ಎಂ ಎಸ್ ಗೊಲಂದಾಜ, ವಿಠ್ಠಲ ಡಂಗನವರ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಕಳ್ಳರನ್ನು ಬಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನು ಎಸ್ಪಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.