ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.31-ಹೋಟೆಲ್ ಶಟರ್ ಮುರಿದು ನಗದು ಹಣ, ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಮಾಕಾ ಲೇಔಟ್ನ ನಿವಾಸಿ ಸೈದಪ್ಪಾ ಧಲ್ಲು ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಭಾಗ್ಯವಂತಿ ದರ್ಶನದ ಶಟರ್ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳರು ಹೋಟೆಲ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 50 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಗದು ಮತ್ತು 5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈದಪ್ಪಾ ಧಲ್ಲು ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೋಟೆಲ್ ಶಟರ್ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ
