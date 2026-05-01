ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

ಧಾರವಾಡ,ಮೇ.೧: ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ೨೦೨೫-೨೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಕೃ?À್ಣ ಸದಲಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ. ಕಳೆದ ವ?Àð ಧಾರವಾಡ ಶಹರ ವಲಯವು ಶೇ. ೬೫ ರ?ÀÄ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೬ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ. ೯೭ ರ?ÀÄ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ೪ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ೭೪ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ೩೬ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ. ೧೦೦ ರ?ÀÄ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣಿಭೂತರಾದ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇ?À ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕು. ಪ್ರತೀಕ ಸರದಾರ (೬೨೨) ಮಲ್ಲಸಜ್ಜನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಶಮಂತಿಕಾ ಅಗಡಿ (೬೧೮) ಪ್ರಜಂಟೇಶನ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮಾನಸ ಕೋಲ್ಹಾರ(೬೧೭) ಕೆ.ಇ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಅವನಿ (೬೧೭) ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಹಿರೇಮಠ (೬೧೭) ಜೆ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ, ಧಾರವಾಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದಿAದ ಕ್ಷೇತ್ರಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮನ್ವಾಯಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ ಗುಜ್ಜರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ನೋಡಲ್ ಬಸವರಾಜ ಚಿಕ್ಕೂರ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ, ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾದ ಎಮ್.ಜಿ.ಕೊಡ್ಲಿ, ಶಿವಾನಂದ ಖವಟಕೊಪ್ಪ, ಸಂಗಮೇಶ ಹಡಪದ, ಲಿಂಗರಾಜ ಅರ್ಕಸಾಲಿ, ಜಿ.ಎ.ಪೀರಣ್ಣವರ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.