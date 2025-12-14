ಸಿ.ಎಂ.ಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ

ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರ,ಡಿ.೧೪: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸುವAತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಹೋ ರಾತ್ರಿಯ ನಡೆಸಿದ ೧೮ ದಿನಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಿತು.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಶನಿವಾರ ಲಕ್ಷೆ÷್ಮÃಶ್ವರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎತ್ತು ಚಕ್ಕಡಿಯ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಆನಂದ ಗಡ್ಡ ದೇವರ ಮಠ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ರಾಮಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಗಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಗೌಡ್ರ ನಾಗಪ್ಪ ಚಿಂಚಲಿ ಸುಜಾತ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಳಿಗಾರ ನೀಲಪ್ಪ ಶರ ಸೂರಿ ದಾದಾಪೀರ್ ಮುಚಾಲೆ ಪೂರ್ಣಜಿ ಕರಾಟೆ ಹುಮಾಯೂನ ಮಾಗಡಿ ಹೊನ್ನಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಅಭಯ ಜೈ ನ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.