ಮಹಾ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನ ಮೇಣದಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ

ಜೇವರ್ಗಿ :ಡಿ.೯: ಪಟ್ಟಣದ ಚಿಕ್ಕಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ೬೯ನೇ ಮಹಾ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಡಾ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಪುತ್ತಳಿವರೆಗೆ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ , ‘ ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಶ್ರೀಹರಿ ಕರ್ಕಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ’ ಎಂದರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬಿನ ಜಗದೇವಿ ಜಟ್ನಾಕರ್ ಹರಿಚಂದ್ರ ಕೊಡಚಿ ಅಭಿಯಂತರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಾಗರ್ . ಮಿಲಿಂದ ಸಾಗರ್ ಸಂಗಮೇಶ್ ಕೊಂಬಿನ ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಯಪ್ಪ ಭಾರಿಗಿಡ ಶ್ರೀ ಮಂತ ಧನ್ನಕರ ರಮೇಶ್ ಧನ್ನಕರ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಡುಗನ್ಕರ್ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ಡುಗನ್ಕರ್ ಅಶೋಕ್ ಜಟ್ಣಕರ್ ಶಿವು ಕುಮಾರ್ ಬಾರಿಗಿಡ ಶಂಕರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಡುಗ ನಕರ ದೇವಾನಂದ ಡುಗನ್ಕರ್ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಆಲೂರು ದೇವು ಬಡಿಗೇರ್ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ಕರ್ ಸೋಮು ಗೋಪಾಲ್ಕರ್ ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

