ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಎಚ್.ಎನ್ ಪೋರಂ ಆಸರೆ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು.ಜೂ೨೨:ನಗರದ ಕೋಟೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಪೋರಂ ವತಿಯಿಂದ ದತ್ತು ಪಡೆದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ೫ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಿದರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಪೋರಂ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಆರ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿ ಎಂಬ ಕನಸನ್ನು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಡಾ.ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಪೋರಂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ೫ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಆಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಪೋರಂ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಅವದಾನದಿಂದ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಇಒ ಡಿ.ಎನ್.ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಪೋರಂ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಶ್ರಮಿಸದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಾಸಕ್ತರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್.ಎನ್ ರವರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿರುವ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುದುಗೂರು, ಬೈಚಾಪುರ, ನಗರಗೆರೆ, ಗೆದರೆ ಮತ್ತು ನಗರದ ಕೋಟೆ ಬಾಲಕಿಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ೨೦೨೫-೨೬ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಸುಮಾರು ೬೦ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದತ್ತು ಪಡೆದ ಐದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಎಲ್.ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ರವರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗಣ್ಯರು ಅಭಿನಂಧಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಎಚ್.ಎನ್ ಪೋರಂ ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಜಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ, ಕೃಷ್ಣ, ಸುನಿಲ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಬಿಆರ್ ಸಿ ಜಿ.ಗಂಗರೆಡ್ಡಿ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಾನಾಯಕ್, ಶಶಿಕಲ, ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಜಿ.ಸಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ, ಪದ್ಮಾವತಿ, ಜಿ.ಎನ್.ಸುಮ, ಮಂಜುಳಾ, ಇಸಾಪುಲ್ಲಾ, ಲೋಕೇಶ್, ಜಯಮ್ಮ, ಪ್ರವೀಣ್, ಷಮೀರ್ಪಾಷ, ಧನಂಜಯ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.