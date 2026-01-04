ಹಿರೇಸಾವಳಗಿ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕಲಬುರಗಿ,ಜ.4-ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಜಗದ್ಗುರು ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು.
ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ.15 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮಠದಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಜೋಳ (ಸೀತನಿ) ಬೆಳಸಿ ಬಡೆಯುವುದು. ನಂತರ ಸಂಗೀತ, ಭಜನೆ, ಗೀಗೀ ಪದ ಜರುಗುವವು. ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಠದಿಂದ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಗುರುನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು. ಕಾರಣ ಸಕಲ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಸಕಲ ಸದ್ಭಕ್ತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದೆ.
